Fratellini morti nella riserva di Macalube, imputati tutti assolti in appello

Processi

Carmelo e Laura Mulone, 9 e 7 anni, furono travolti dal fango mentre facevano una passeggiata insieme al padre. Era il 27 settembre del 2014

La corte di appello di Palermo presieduta da Michele Calvisi ha assolto tutti gli imputati per la morte dei due fratellini Carmelo e Laura Mulone, di 9 e 7 anni, nella riserva naturale Macalube di Aragona. Sono stati assolti l’allora direttore della riserva Domenico Fontana ed ex presidente di Legambiente (6 anni in primo grado) e l’operatore della riserva Daniele Gucciardo (5 anni e 3 mesi in primo grado).Confermata l’assoluzione del funzionario della Regione, Francesco Gendusa, assistito dagli avvocati Pasquale Contorno, Giuseppe Immordino e Nicolò Grillo, Stessa formula estesa anche agli altri imputati, difesi dagli avvocati Vincenzo Lo Re, Giulio Vasaturo e Daniela Ciancimino. Nessuna responsabilità civile da parte di Legambiente, assistita dagli avvocati Fausto Amato e Marco Manno. Secondo gli avvocati difensori erano altri soggetti e non gli imputati che avevano responsabilità per la tragica morte dei due fratellini e non chi è finito sotto processo.