Dall'inizio dell'anno è in rialzo del 3,7%, meno degli altri

NEW YORK, 11 GIU – Apple vola a un nuovo record intraday con l’ottimismo per l’intelligenza artificiale. I titoli salgono del 3,5% a 199,87 dollari per azione, portando al +20% i guadagni dai minimi toccati in aprile. Dall’inizio dell’anno comunque Apple è in rialzo del 3,7%, indietro rispetto agli altri colossi di Big Tech.

