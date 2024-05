Cade in un dirupo a Enna ma riesce a dare l’allarme: trovata dopo ore e portata in salvo dai carabinieri

LIETO FINE

L'allarme è scattato intorno alle 14 quando in caserma è arrivata la richiesta di aiuto senza tuttavia saper spiegare l'esatto punto dell'incidente

Era caduta tra la vegetazione delle pendici del capoluogo, ma è riuscita a dare l’allarme e far arrivare i soccorritori. È la brutta esperienza vissuta oggi da una donna, sposata, 38 anni e di origini rumene, ritrovata ferita in un dirupo dove era caduta probabilmente nella giornata di oggi ma su cui i carabinieri stanno approfondendo.

L’allarme è scattato intorno alle 14 quando in caserma è arrivata la richiesta di aiuto di una donna che sotto shock informava d’essere caduta in un dirupo, senza tuttavia saper spiegare l’esatto punto. Sono così stati avviati subito i soccorsi in città alla ricerca della donna, fino a quando l’area si è ristretta sulla Sp 2 “bivio Kamut”. Lì sono giunti i carabinieri e il personale del 118 di Enna alta che si è calato lungo le pendici e tra la fitta vegetazione che ha reso più complicato l’intervento. Raggiunta la donna è stata subito portata in salvo; per lei diverse ferite e qualche trauma ma non è in pericolo di vita.