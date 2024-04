”Il porter? Simbolo del successo dell’Enna”

Il giro di campo del presidente Stompo e dell’AD Montesano

Della grande festa del “Gaeta” per la promozione dell’Enna in Serie D dopo 34 anni, resterà una immagine indelebile e piena di significati: l’ingresso col porter al triplice fischio, con una gigantografia sulla D, con il presidente Luigi Stompo e l’Ad Fabio Montesano alla guida. Clacson a tutto volume e giro di campo festoso con il pubblico in visibilio.

“Questo mezzo rappresenta il lavoro, il sacrificio, la voglia di fare che tanti ennesi mostrano ogni giorno – dice Montesano -. Noi non siamo quelli che si presentano con gli elicotteri ma siamo i figli dell’imprenditoria locale che suda ogni giorno per portare avanti le proprie famiglie. E questo mezzo volevamo che rappresentasse proprio quanto sudore e fatica ci sia stata dietro una stagione così esaltante, unitamente a quella dello scorso anno. Se abbiamo realizzato tutto ciò è stato grazie a tutti gli ennesi. Un progetto di tutta la città che ha sentito proprio e spinto questi ragazzi nell’arco di una stagione”. “E poi per me questo mezzo rappresenta qualcosa di particolare – chiosa Stompo commosso -, un legame affettivo perché era di mio papà a cui ho dedicato questa vittoria perché più di tutti voleva che facessi qualcosa per la squadra di calcio della nostra città”.

