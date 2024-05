Kore Enna, “cento diplomi per abilitazione a insegnamento”

Scuola

Università:' "Primi in Italia a rilasciare nuovo titolo a docenti"

Parte dalla Sicilia il nuovo modello nazionale di formazione degli insegnanti di scuola secondaria con l’università Kore che “diploma” i primi abilitati in Italia. E’ quanto si legge in una nota dell’ateneo annunciando che al termine dei relativi esami finali sono stati oltre 100 i docenti che hanno conseguito, al Centro multidisciplinare di alta formazione per il personale della Scuola dell’università Kore di Enna, il nuovo titolo per insegnare nelle scuole secondarie. Il nuovo modello di abilitazione all’insegnamento è stato introdotto con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto dello scorso anno. Il Dpcm ha ridisegnato i percorsi di formazione alla professione di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in applicazione della legge 79 del 2022.