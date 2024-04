L'INCIDENTE

Due le persone ferite

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti all’altezza del km 119+400 dell’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Enna, per il ribaltamento di un tir che trasportava patate. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave. Sul posto anche il personale dell’Anas.

