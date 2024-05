Caso Pozzolo, la difesa consegna la sua perizia balistica

agenzia

Alcuni elementi rimetterebbero in discussione l'accusa

VERCELLI, 27 APR – Il difensore del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, l’unico indagato per lo sparo di Capodanno, ha depositato la perizia balistica che era stata richiesta ad un esperto nel settore per ricostruire ciò che è accaduto durante la festa nell’ex asilo di Rosazza, nel Biellese, durante la quale partì un colpo che ferì il 31enne Luca Campana. Nella perizia sarebbero stati indicati alcuni elementi che potrebbero rimettere in discussione l’impianto accusatorio retto finora dalla procura di Biella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA