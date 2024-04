Lo dico

Volevo informare che in via Monaca Santa (traversa di via R. Imbriani), c’è una fontana guasta da tantissimo tempo, con l’acqua che esce giorno e notte. Segnalo il fatto per lo spreco di acqua che ciò comporta. La scorsa settimana era stata “miracolosamente” e male riparata…infatti oggi è tornata a perdere acqua. Spero che qualcuno della manutenzione legga questo mio messaggio.

