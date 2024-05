San G. Galermo: alberi non potati e le strade restano al buio

Lo dico

Situazione critica di buio-blackout, in cui versano le vie Maestri del Lavoro e Cassiopea a San Giovanni Galermo (Ct), a causa del foltissimo fogliame degli alberi cresciuti a dismisura,

ho chiamato e scritto più volte ai vari uffici comunali ed assessorati preposti sia per la cura del verde pubblico che per quanto riguarda gli impianti e manutenzioni tecnici (l’illuminazione pubblica ) sino a telefonare (come suggerito anche da loro ) ad Enel X.il tutto senza ottenere nessun risultato o impegno futuro per un intervento atto a migliorare la situazione.in queste vie. Fa senso che poi girando per la città si nota che alberi simili hanno subito un intervento sia nella piazza davanti alla chiesa San Giovanni Battista di San Giovanni Galermo che alla villa Bellini.Per finire, tralascio di citare e commentare le varie motivazioni espresse dall’ufficio tecnico per il verde pubblico in cui spiegavano la non possibilità di intervenire.Spero che finalmente qualcuno si renda conto dello stato in cui siamo costretti a convivere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA