Tremestieri Etneo. Scuola Teresa di Calcutta: un cantiere a cielo aperto

Lo dico

Ormai da circa tre anni, i bambini non riescono a frequentare la palestra della loro scuola perché a causa dei lavori di ristrutturazione della stessa scuola, ormai infiniti tra il silenzio assordante dei dirigenti scolastici e dell’amministrazione Comunale, i nostri bambini sono costretti a fare ginnastica nei corridoi dell’istituto perché i lavori sono completamente fermi da anni e non è dato saperne il motivo. Anche gli infissi già sostituiti, molti sono stati montati male o già rotti, tanto che alcuni non si possono aprire. Oltre al fatto che durante l’inverno passato, in alcune classi entrava acqua dal tetto, cosa che prima dell’inizio lavori non accadeva. Mi auguro che la magistratura apra un’indagine in tal senso.

