Ponte Stretto, dati e tabelle poco chiari? Ciucci: «Soltanto un errore informatico»

Infrastrutture

L'amministratore delegato della Società Stretto di Messina fa delle precisazioni su una delle osservazioni della Commissione VIA del Mase

«Tra gli oltre 10 mila elaborati progettuali relativi al ponte sullo Stretto, inviati il 27 febbraio alla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente, alcune tabelle non sono leggibili. Si tratta di un evidente errore di natura informatica che può accadere in sede di conversione in file documentali e apposizione della firma elettronica. I file originali sono, ovviamente, perfettamente leggibili e sono nuovamente in corso di invio alla Commissione VIA. Dispiace non essercene accorti per tempo, evitando così che diventasse un’osservazione della Commissione VIA del Mase».