Erdogan, Netanyahu morirà in carcere come Mladic

agenzia

Leader turco definisce premier israeliano 'il macellaio di Gaza'

ISTANBUL, 15 MAG – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu è destinato a morire in carcere come Ratko Mladic, condannato all’ergastolo per il genocidio di Srebrenica. “Prima o poi il macellaio di Gaza, (Benjamin) Netanyahu e coloro che prendono parte al genocidio di Gaza attenderanno la stessa fine”, ha detto Erdogan, durante un discorso al suo gruppo parlamentare Akp trasmesso dalla tv di Stato Trt, dopo avere citato i responsabili del genocidio di Srebrenica che “attendono di morire in prigione”. “Non pensate che Israele si fermerà a Gaza, se questo Stato terrorista non viene fermato, prima o poi metterà gli occhi sull’Anatolia con l’illusione che sia una terra promessa”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. “Continueremo a stare dalla parte di Hamas che lotta per l’indipendenza del suo territorio e difende l’Anatolia”, ha aggiunto Erdogan, durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Erdogan, dopo avere ribadito che non considera il gruppo palestinese un’organizzazione terroristica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA