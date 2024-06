Usa, ‘elezioni Ue? Non siamo minimamente preoccupati’

agenzia

'Rispettiamo il risultato del voto'

WASHINGTON, 11 GIU – Gli Stati Uniti non sono “minimamente preccoupati” che in Europa “non ci sia la condivisione degli stessi valori” dopo l’avanzamento delle destre. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando che Washington “rispetta il risultato del voto” europeo.

