Fonti Chigi, verso rinvio della sugar tax al 2025

Misure

"Misura del governo Conte, mai entrata in vigore finora"

La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta ‘sugar tax’, la tassa sulle bevande zuccherate. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi precisando che “il governo è al lavoro per trovare la copertura per poter rinviare nuovamente l’entrata in vigore dell’imposta, che è bene ribadire è stata introdotta dal governo Conte, ma mai entrata in vigore dal 2020 ad oggi”.

