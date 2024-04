RagusAttiva ricomincia a ripulire il territorio, si parte dalla diga di Santa Rosalia

Attualità

Domenica il primo appuntamento rivolto ai volontari e a chi ha voglia di sporcarsi le mani

Domenica 21 aprile riprenderanno le attività di #RagusAttiva. La prima tappa, organizzata insieme a Plastic Free e in collaborazione con tante associazioni del territorio locale, sarà alla diga di Santa Rosalia. L’incontro è previsto alle 9 in prossimità del lago, all’ingresso della diga.

Prima di cominciare le operazioni di bonifica dell’area è previsto un momento di incontro e conoscenza nel corso del quale sarà spiegata l’attività che si andrà a svolgere. Durante la raccolta si sarà accompagnati da un’ottima selezione musicale di Manuel di Gregorio. Gli intervenuti potranno rimanere a pranzare. Infatti, è possibile trovare Triscele per il food e beverage e una jam session aperta a chiunque voglia partecipare. L’organizzazione consiglia di premunirsi del seguente materiale necessario per operare in sicurezza e comodamente:

abbigliamento comodo e che non sia eccessivamente elegante. Infatti, potrebbe essere danneggiato o sporcato;

indossare preferibilmente degli scarponcini (es. da trekking);

portare dei guanti da lavoro da utilizzare per la raccolta dei rifiuti (a chi dovesse esserne sprovvisto saranno forniti dall’organizzazione);

portare una borraccia con dell’acqua e qualche snack per eventuali spuntini.