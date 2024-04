Vittoria, due colpi di pistola a un collaboratore di giustizia

Cronaca

L'episodio si sarebbe consumato questa mattina in una zona di campagna. L'uomo è ricoverato in ospedale

Venticinque aprile con sparatoria a Vittoria. Un collaboratore di giustizia sessantenne, rientrato temporaneamente in città, sarebbe stato attinto mentre si trovata in una zona di campagna da due colpi di pistola. L’episodio, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, si sarebbe consumato questa mattina. L’uomo, che si trova tuttora ricoverato in ospedale, apparterrebbe al clan Dominante. E’ stato colpito nella zona oculare e deve essere operato. Le forze dell’ordine stanno cercando di capirne di più.

