Per Cortellesi 19 candidature ai David, segue Garrone

agenzia

I premi consegnati il 3 maggio nello Studio 5 di Cinecittà

ROMA, 03 APR – Diciannove candidature per C’è ancora domani di Paola Cortellesi, quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di Marco Bellocchio e dieci per Comandante di Edoardo De Angelis: questi i film che guidano le cinquine della 69/aa edizione dei David di Donatello, annunciate nella sede Rai di Viale Mazzini. La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai 1 in diretta dal leggendario studio 5 di Cinecittà. Le candidature sono state rivelate alla presenza di Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time; Piera Detassis – presidente e direttrice artistica Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello; Chiara Sbarigia – presidente Cinecittà S.p.A.; Nicola Maccanico – amministratore delegato Cinecittà S.p.A.; Giovanni Anversa – vicedirettore Intrattenimento Prime Time; dei conduttori Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al MiC. Centosettantuno film italiani di lungometraggio di finzione iscritti; 26 quelli diretti da registe donne; 61 opere prime; 138 i documentari e 495 i cortometraggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA