Calcio: Napoli;contrattura per Kvara,ancora allenamento separato

Out a Monza Ngonge, trauma contusivo alla coscia sinistra

NAPOLI, 03 APR – Persiste la sofferenza muscolare per Kvaratskhelia, che oggi si è allenato ancora a parte. E’ quanto emerge dalla seduta del Napoli in preparazione al match contro il Monza di domenica pomeriggio. L’esterno sinistro georgiano continua a soffrire per la forte contrattura all’adduttore della coscia sinistra che ha subito in Nazionale e che gli ha già fatto saltare il match di sabato contro l’Atalanta. Il tecnico del Napoli Calzona attende il responso dello staff medico per capire se Kvaratskhelia potrà giocare domenica. Oggi a Castel Volturno si è però infortunato anche Ngonge, che ha lasciato l’allenamento della squadra dopo un infortunio che gli ha causato un trauma contusivo alla coscia sinistra. Difficilmente potrà essere in campo a Monza.

