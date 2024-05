Chi arbitra, gli squalificati e i biglietti per il Massimino: cosa c’è da sapere per il ritorno di Catania – Atalanta U23

play off serie C

Ai rossazzurri basta un pari (o anche una sconfitta con un solo gol di scarto) per passare alle demificali

Sarà Emmanuele di Pisa l’arbitro di Catania Atalanta U23 che sabato (ore 20,30) nel ritorno al Massimino si giocheranno l’ingresso nella semifinale dei play off della serie C.

I bergamaschi dovranno anche fare a meno di Cerasoli che era diffidato e che è stato ammonito. Il giudice sportivo ha poi squalificato per quattro turni Pinato del Benevento «in quanto, al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro proferendo, dapprima una frase irriguardosa nei suoi confronti e poi spingendolo con intensità medio alta facendogli perdere l’equilibrio senza tuttavia farlo cadere a terra; inoltre proferiva un ulteriore frase gravemente offensiva». Squalificato per un turno anche Nonge della Juventus NG.