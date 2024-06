Europei atletica: Presidente Mattarella è arrivato allo stadio

agenzia

Ad accoglierlo all'Olimpico c'erano Abodi, Malagò e Mei

ROMA, 11 GIU – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato allo stadio Olimpico per assistere alle gare di questa sera degli Europei di atletica di Roma ’24. Ad accoglierlo c’erano il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello della Fidal Stefano Mei. Ad accogliere il Presidente Mattarella allo stadio Olimpico di Roma c’erano anche, assieme a Malagò e Mei, il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Mrac Mezzaroma e l’ad Diego Nepi Molineris, oltre che i presidenti di European e World Athletics, Aleksandar Karamarinov e Sebastian Coe. Mattarella ha poi preso posto in tribuna autorità nella poltrona a lui riservata a pochi minuti dall’inizio della finale di salto in alto di Gianmarco Tamberi, anticipata dall’Inno di Mameli. Applausi dello stadio Olimpico all’annuncio dell’ingresso del Capo dello Stato. Nella serata ci saranno anche le finali del salto triplo maschile, dell’epthatlon con i 400 m maschili e femminili, i 10.000 m e il lancio del giavellotto donne.

