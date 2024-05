F1: Domenicali ‘Hamilton un Ironman,pronto per la sfida Ferrari’

agenzia

Ad Circus 'ci saranno altri gp in cui Verstappen non dominerà'

ROMA, 16 MAG – “Lewis è un Ironman al 100%, come Alonso. È carico e pronto per la prossima sfida, non ho nessun dubbio”. Parola del presidente e amministratore delegato del Formula One Group Stefano Domenicali in una intervista a “SportMediaset” su Hamilton che approderà in Ferrari nel 2025. Leclerc e Sainz? “Toccherà a Vasseur gestire le dinamiche di un team in cui entrambi i piloti sanno di essere forti ma pure di avere destini diversi (Leclerc confermato e Sainz saluterà a fine stagione, ndr). Sarà fondamentale avere una chiarezza di intendimenti su chi deve fare cosa in certi contesti, se no si rischiano tensioni che in questo momento non servono visto che la Ferrari sta crescendo”. Sul ritorno a Imola dopo lo stop per l’alluvione, Domenicali ricorda: “Quello è stato un evento tragico per tutta la regione ma il tempo aiuta sia a ricordare la tragedia che a dimostrare che reazione straordinaria abbia avuto la gente di questa terra, siamo felicissimi di tornare qui per celebrare un Gran Premio che è nel calendario a ragione”. Il n.1 del Circus parla poi dell’andamento di questa stagione: “Verstappen sta dimostrando di essere il numero uno: in qualifica e in gara ha una lucidità straordinaria anche se è ovviamente la forza della Red Bull come monoposto è importante”. Chiusura sulla questione Horner e sull’addio di Newey alla Red Bull, dichiara: “Sarà tutto da vedere ma, se anche ci fossero conseguenze, non sarebbero immediate viste l’inerzia della Red Bull. Credo comunque che in stagione ci saranno altre gare in cui Max non dominerà”.

