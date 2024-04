Rugby: è di Lorenzo Pani la meta più bella del Sei Nazioni

agenzia

Marcatura al Galles la più votata.'Frutto del lavoro di squadra'

ROMA, 03 APR – E’ di Lorenzo Pani, estremo azzurro delle Zebre Parma, la miglior meta del Sei Nazioni 2024. La marcatura dell’estremo fiorentino al Galles il 16 marzo scorso al Principality, fondamentale per il successo dell’Italia, è stata la più votata del Torneo dagli appassionati, coronando non solo la prestazione individuale del 21enne ma anche il miglior Sei Nazioni nella storia della Nazionale Maggiore Maschile conclusosi con 2 vittorie, contro Scozia e Galles, e un pareggio a Lille contro la Francia. L’azione è stata premiata con il 64% delle preferenze, a testimonianza della qualità dell’azione finalizzata da Pani, preferita a una delle mete realizzate dall’ala scozzese van der Merwe all’Inghilterra, capace di raccogliere il 16% delle preferenze. “La meta segnata contro il Galles è frutto di un grande lavoro di squadra, così come altre marcature segnate dall’Italia nel Sei Nazioni. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto raccogliendo l’assist da Ioane. Stiamo lavorando tanto per raggiungere risultati importanti e continueremo a farlo, insieme allo staff, con l’obiettivo di mostrare la miglior versione di noi stessi” ha commentato al sito della federugby Lorenzo Pani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA