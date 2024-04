Serie C, il Catania respira: ma Zeoli a Sorrento dovrà rinunciare a due pedine fondamentali

CALCIO

La vittoria nel derby col Messina ha dato una boccata d'ossigeno ai rossazzurri, anche se l'incubo play out non è ancora del tutto scongiurato

I conti alla fine. Anche se la vittoria del Catania ai danni del Messina ha permesso a club, squadra, staff, tifosi di respirare dopo tre sconfitte di fila, i play out non sono stati scongiurati. Mancano due punti, forse ne basterebbe uno solo. Ma le ultime due giornate propongono scontri incrociati a più non posso. La squadra allenata da Zeoli, più che usare i calcoli della probabilità, penserà da domani a lavorare sul campo per preparare al meglio la gara di Sorrento, poi quella interna con il Benevento.

Il problema è che a centrocampo, Zeoli rischia più che seriamente di non avere due elementi importanti: Zammarini che si è fatto male durante il riscaldamento della gara con i giallorossi, e Peralta uscito prima del riposo. Come prevedono i protocolli, nelle prossime ore lo staff medico procederà a controlli più approfonditi. Lo stesso Zeoli durante il match ha operato le scelte più giuste rinunciando a due uomini che considerava essenziali, non a torto. A Sorrento si vedrà, anche perché non è detto che rientri Sturaro, sempre più oggetto misterioso di questa seconda parte della stagione.