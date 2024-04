Tv: con Rocchi al via ‘Open var masterclass’ su Dazn

agenzia

Primi due episodi dedicati al fallo di mano e a quello di gioco

ROMA, 04 APR – E’ il responsabile della Commissione nazionale arbitri, Gianluca Rocchi, a guidare il nuovo programma di Dazn ‘Open var masterclass’ che ha come protagonista il regolamento di gioco, per analizzare e spiegare le decisioni prese in campo, cercando di rendere più chiare le varie situazioni e dinamiche di gioco verificatesi nel corso della stagione. Con Rocchi, informa Dazn, ci saranno Orazio Accomando e Andrea Stramaccioni. Il nuovo format – frutto di un accordo tra Dazn, Figc, Aia, con la collaborazione della Lega Serie A – è on demand e le prime due puntate, sono da oggi disponibili. Il primo episodio riguarda il fallo di mano, una delle materie più difficili per la categoria arbitrale e per il calcio in generale, mentre il secondo è dedicato al fallo di gioco e al rispetto della salute del calciatore.

