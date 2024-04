Fumo: Ronzulli, ‘da commercio illegale danni a imprese, Erario e salute’

agenzia

Roma, 3 apr. “Il mercato illegale dei prodotti da fumo sta provocando danni sotto il profilo economico, perché incide in modo pesante sul fatturato delle aziende, sotto quello della sicurezza pubblica e della salute dei cittadini. Stiamo parlando di 620 milioni di euro di mancate entrate fiscali, con un impatto sul Pil che si aggira intorno ai 230 milioni. Non parliamo solo di numeri, ma di persone, di comunità, di vite: la perdita di oltre 5mila posti di lavoro è una ferita aperta per il tessuto economico e sociale del nostro paese. Né va sottovalutato il pericolo per la salute dei nostri cittadini, messa a rischio dall’accesso facilitato di prodotti di dubbia provenienza, composizione e manifattura”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo alla presentazione dello studio sul fenomeno dell’illegalità nel commercio sui prodotti da fumo e da inalazione, organizzata da Logista.