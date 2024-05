Governo: lunedì Meloni vede premier ceco Fiala, venerdì incontro con Business 7

agenzia

Roma, 10 mag. Lunedì 13 maggio alle ore 11, a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni parteciperà alla Riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea (Colaf); alle 15.30 è in programma l’incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala. Martedì 14 maggio alle 17.30 la presidente del Consiglio sarà a Milano alla Fondazione Catella, dove avrà luogo l’intervista con Maurizio Belpietro per il “Giorno de La Verità”. Mercoledì 15 maggio, alle 15, la premier vedrà il Presidente della Repubblica di Lettonia, Edgars Rinkēvičs. Nell’agenda di Giorgia Meloni inoltre è previsto un incontro con il ‘Business 7’ venerdì 17 maggio alle 19.30 a Roma, presso Palazzo Doria Pamphilj.

