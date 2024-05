Migranti: fonti P.Chigi, ‘lettera 15 Paesi a Ue è cambio passo impresso da Italia’

agenzia

Roma, 16 mag. La lettera che i ministri degli Interni di 15 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Romania, ndr ) hanno indirizzato alla Commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Julia Margareta Johansson per chiedere di rafforzare gli strumenti Ue di prevenzione delle partenze irregolari verso l’Europa “si inserisce nel cambio di passo impresso dal governo italiano al dibattito migratorio a livello Ue”. E’ quanto rivendicano fonti di Palazzo Chigi, mettendo l’accento su alcuni passaggi della missiva.