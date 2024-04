Atleta iraniano di MMA prende a calci ragazza che non indossa il velo

Video dalla rete

Un atleta iraniano, Ali Heibati, che appartiene alle milizie delle forze paramilitari Basij dell’IRGC, combattente di arti marziali miste, ha preso a calci la ragazza che portava i cartelli con il punteggio sul ring perché non indossava l’hijab. È accaduto in Russia durante una gara dell’Ultimate Fighting Championship. Gli spettatori russi, infuriati, lo hanno aggredito e picchiato duramente. Heibati è stato squalificato a vita in seguito al suo gesto.

