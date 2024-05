Depardieu si alza per andare da Barillari in un video esclusivo di Adnkronos

Video dalla rete

Rino Barillari, re dei paparazzi, ha denunciato di essere stato preso a pugni dall’attore infastidito delle foto che gli stava scattando ai tavolini dell’Harry’s bar di via Veneto. Soccorso, Barillari è stato portato in ospedale per una ferita al sopracciglio. Il fotografo aveva sorpreso Depardieu con la sua compagna Magda Vavrusova mentre era seduto all’interno del locale. I due, secondo il racconto di Barillari, sono stati infastiditi dai suoi scatti e l’attore lo avrebbe aggredito. Il fotoreporter è stato portato al pronto soccorso in codice verde.

