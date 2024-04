Il comunicato del sindacato Rai letto al Tg1: «Non siamo il megafono del governo»

Video dalla rete

I giornalisti del tg1, del tg2 e del tg3 Rai hanno letto, al termine dei notiziari di oggi – 12 aprile -, un comunicato del sindacato dei cronisti della tv pubblica Usigrai contro la norma licenziata in Commissione di Vigilanza sulla par condicio nei talk-show. «La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la Rai nel proprio megafono – si legge nel comunicato Usigrai – Lo ha fatto attraverso la Commissione di Vigilanza che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. Non solo, Rainews24 potrà trasmettere integralmente i comizi politici, senza alcuna mediazione giornalistica, preceduti solamente da una sigla. Questa non è la nostra idea di servizio pubblico».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA