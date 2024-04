La festa dell’Alcione per la promozione in serie C: è la prima volta in 72 anni

Video dalla rete

Festa grande per l’Alcione che – grazie ad una vittoria ottenuta sul Borgosesia per 3-0 – ha ottenuto la promozione in serie C.Alla guida del club arancione ci sono due presidenti: Marcello Montini e Giulio Gallazzi, ex capitano della nazionale italiana di football americano. Nella sua storia recente l’Alcione ha formato alcuni calciatori poi approdati in Serie A come Lorenzo Dickmann alla Spal e Nicolò Rovella al Genoa e poi alla Juventus, anche se i nomi più conosciuti scesi in campo con gli «orange» sono Giuseppe Dossena e Andrea Caracciolo. Oggi la squadra è allenata da Giovanni Cusatis.

