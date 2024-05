«La soia»: la versione originale (e simpatica) della hit sanremese di Angelina Mango

Video dalla rete

«È la cumbia della… soia». No, non è una delle decine di parodie che circolano su Youtube, ma una versione «inedita» della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024 (nonché rappresentante dell’Italia all’ultimo Eurovision song contest dove si è piazzata al settimo posto), cantata da Angelina Mango in persona durante un’intervista a «Peggio più Peggio», programma radiofonico di RDS condotto Petra Loreggian e Giovanni Vernia.

