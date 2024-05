L’omaggio del Milan a Pioli: tutti in cerchio ad applaudire. E da San Siro è standing ovation

Video dalla rete

Un lungo applauso è quello che hanno tributato i giocatori del Milan a Stefano Pioli in occasione di Milan-Salernitana, ultima partita del tecnico in rossonero. Prima dell’inizio della partita i calciatori hanno formato un cerchio e hanno applaudito a lungo l’allenatore. In contemporanea tutti i presenti allo stadio San Siro si sono alzati in piedi e hanno tributato una standing ovation all’allenatore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA