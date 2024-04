Ndicka si accascia a terra: il malore in campo e la gara sospesa

Video dalla rete

Paura per Evan Ndicka al 72esimo di Udinese-Roma. Il difensore giallorosso si è accasciato a terra tenendosi una mano sul petto. È stato subito soccorso e portato fuori dal campo cosciente ma in barella: mentre usciva, attorniato da compagni e sanitari, ha fatto il segno del pollice alzato ad indicare ai tifosi di stare bene. Ndicka è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti: non è in pericolo di vita.Il match, valido per la 32esima giornata di Serie A, è stato sospeso e verrà recuperato tenendo conto degli impegni della Roma in Europa League.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA