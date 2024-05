Scontro in Senato tra Borghi e Casellati: il parlamentare di Iv accusa la ministra di avergli fatto un gestaccio

Video dalla rete

(LaPresse) Clima rovente al Senato con un alterco tra il capogruppo di Italia Viva Enrico Borghi e la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati. Il parlamentare, mentre stava intervenendo su un emendamento della riforma sul premierato, ha interrotto il suo discorso parlando direttamente a Casellati e accusandola di avergli rivolto un gestaccio.

«Dove dovrei andare io secondo lei, signora ministra? Chiedo che la presidenza tuteli l’onorabilità di quest’Aula, perché la ministra Casellati non si può permettere di rivolgersi con quel gesto nei confronti di un componente dell’Assemblea, di cui è stata presidente. Si vergogni signora ministra per quello che ha fatto», ha detto Borghi.