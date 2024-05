Si tuffa sopra un’orca assassina per fare «body slamming»

Video dalla rete

Un uomo si è tuffato da una barca sopra una coppia di orche, un maschio adulto e un cucciolo, nel tentativo di fare un cosiddetto «body slam» davanti alle coste di Dovenport, in Nuova Zelanda. A un certo pounto si sente l’uomo che chiede ai suoi amici in barca: «L’ho toccato. Sei riuscito a riprenderlo?». Il video della sua «impresa» è stato poi postato su Instagram e questo ha permesso al Department of Conservation di identificare l’uomo, un 50enne di Aukland, che ha fatto la bravata, e di fargli una multa di 550 dollari di conseguenza per il disturbo alla fauna marina protetta.

