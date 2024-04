Un tifoso fa invasione di campo per scattare un selfie con Dybala durante Udinese-Roma

Video dalla rete

Il match Udinese-Roma, valido per la 32esima giornata di Serie A, è stato interrotto al 70′ per una invasione di campo. Sul punteggio di 1-1, un tifoso è riuscito a entrare nel terreno di gioco, eludendo gli steward, e a scattare un selfie con Paulo Dybala. Le telecamere hanno immortalato solo per pochissimi istanti il gesto, prima di spostare le riprese altrove come prevede il regolamento. Il tifoso è stato poi accompagnato fuori dal campo e consegnato agli steward. Il match, poco dopo, è stato sospeso del tutto per il malore occorso al difensore della Roma Ndicka, che si è accasciato al suolo dopo aver avvertito dolori al petto. Ricoverato in codice giallo in ospedale, gli accertamenti hanno escluso si sia trattato di un infarto. “Evan si sente meglio ed è di buon umore”, il messaggio postato dalla Roma sui propri social. Il match è stato rinviato a data da destinarsi.

