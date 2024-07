Enna calcio, primi “botti” di mercato in arrivo

Serie D

Dopo le riconferme, stanno per arrivare le prime ufficialità in casa Enna. Ci si muove sul mercato e in questi giorni il ds Giuseppe Restuccia ha praticamente definito i primi acquisti anche se occorreranno ultimissimi dettagli per far sì che alcuni giocatori possano considerarsi a tutti gli effetti dell’Enna. Ma dovrebbero essere certi gli arrivi di Kevin Testagrossa, portiere classe 2005 ex Canicattì (è cresciuto nel settore giovanile Palermo), Olivier Demoleon difensore classe 2004 ex Prato e lo scorso anno a Gallipoli e Ibraihme Mbaye, difensore francese classe ‘97 lo scorso anno a Ragusa e profilo di spessore. Si attendono le ufficialità ma l’Enna è già in pieno fermento per costruire una squadra che possa dire la sua nell’anno del ritorno in D dopo 35 anni.

