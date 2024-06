Notti Bianche a Sicilia Outlet Village

negozi aperti fino alle 22

Con l’estate iniziano gli eventi sotto le stelle, c’è voglia di sfoggiare le nuove tendenze beachwear e lo shopping con i saldi diventa ancora più attraente a Sicilia Outlet Village. Sono già in programma straordinarie aperture serali con vetrine illuminate fino alle ore 22.00 e show per due Notti Bianche in programma: sabato 6 luglio dalle ore 21.30 si potrà ammirare lo spettacolo piromusicale nella Piazza Eventi e domenica 7 luglio il mood cambierà con dj set dalle ore 18.30 e il sound di Andrea Damante. Il deejay, modello e influencer,èseguitissimo sui social, noto anche per aver partecipato alle trasmissioni tv Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Lo special guest sarà in consolle con i suoi live dalle ore 19.30 per l’evento gratuito aperto al pubblico. Tra le vie dello shopping la serata di domenica si concluderà con lo show piromusicale.