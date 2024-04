Sanità territoriale: «Potenziare il CUP non basta, via alla digitalizzazione delle prenotazioni»

Rete Civica Salute

Il presidente del CCA Asp Catania e coordinatore Rete Civica Salute Vasta: «Bisogna informatizzare i servizi, mettere in funzione Case di Comunità e COT, avviare un circuito diretto tra medici di famiglia e servizi diagnostici e specialistici»

La tutela della salute della comunità è strettamente legata alla qualità dei servizi di prossimità e all’immediatezza delle risposte del sistema sanitario. L’Asp di Catania ha reso noto che, dopo alcune attività di monitoraggio, a partire da questa settimana il CUP, Centro Unico di Prenotazione, è stato potenziato con 10 nuove risorse predisposte a rispondere agli utenti che usano il numero verde 800.954414per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria, da lunedì a venerdì (dalle 8 alle 19).