Catania: coperto il maxischermo in piazza Cavour

In merito alla segnalazione pubblicata ieri dal titolo “Non sempre il rinnovamento è allineato alla sicurezza stradale” si segnala che lo schermo pubblicitario in questione è stato coperto dall’amministrazione comunale. A seguire l’articolo di ieri inviatoci dal nostro lettore:

“Da rimproverare alla nuova pensilina bus di piazza Cavour sud salvo la temperatura tropicale al di sotto del tettuccio trasparente, ma la cosa più pericolosa è la presenza di un maxischermo pubblicitario che oscura la visuale agli automobilisti provenienti da ovest e che devono rispettare lo Stop verso via Etnea.Analogamente chi scende da via Etnea ha la visuale impedita su chi per rispettare lo stop è costretto ad affacciarsi pericolosamente oltre lo Stop.In caso di probabile incidente colposo chi paga?.Per le giuste conclusioni sulla collocazione del maxischermo, la foto allegata è eloquente”.

Salvatore Quartarone

