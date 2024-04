Operaio cade da oltre tre metri e muore

agenzia

A Genova Pegli, inutili i soccorsi del 118

GENOVA, 22 MAR – Un operaio di circa 45 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara, a Genova Pegli Ancora da chiarire le cause dell’infortunio mortale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con l’automedica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in mano agli ispettori della Asl3 e alla polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA