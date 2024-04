Biden ha firmato aiuti a Ucraina, Israele e bando Tiktok

agenzia

Presidente, legge renderà Usa e mondo più sicuri

WASHINGTON, 24 APR – Joe Biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan e il bando di TikTok se non viene ceduta entro nove mesi. a legge aprovata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri”. Lo ha detto Joe Biden. “Se i nostri alleati sono più forti, anche noi lo siamo”, ha aggiunto. I primi aiuti militari partiranno nelle prossime ore, ha aggiunto il presidente. Gli Stati Uniti non si piegano a nessuno men che meno a Putin” ha dichiarato Biden.

