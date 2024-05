Casa Bianca, rispettiamo il diritto a proteste pacifiche

agenzia

'Ma condanniamo qualsiasi forma di antisemitismo' nei campus

NEW YORK, 28 APR – “Condanniamo qualsiasi forma di antisemitismo, ma rispettiamo il diritto a proteste pacifiche. E lasciamo alle autorità locali la loro gestione”. Lo ha detto il portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby in un’intervista ad Abc in merito alle proteste nei campus americani.

