‘In Usa 131 milioni di persone esposte a polveri fini nocive’

agenzia

Secondo un rapporto dell'American Lung Association

NEW YORK, 24 APR – Negli Stati Uniti oltre 131 milioni di persone sono esposte a polveri fini dannose. Lo rivela il rapporto annuale, State of the Air, dell’American Lung Association, che ha analizzato il periodo che va al 2020 al 2022. Rispetto alla precedente indagine (2019-2021), il numero è aumentato di oltre 11 milioni ed è pari a quasi quattro persone su dieci. Quattro delle cinque città più inquinate sono in California, uno stato dove gli incendi, la siccità e il caldo estremo stanno contribuendo al peggioramento della qualità dell’aria. Per il quinto anno consecutivo, Bakersfield, nella Central Valley, dove è concentrata la maggior parte delle aziende agricole californiane, è risultata la città più inquinata del paese. Gli altri stati con la peggior qualità dell’aria sono Arizona, Colorado, Nevada, Nuovo Messico e Texas. Il rapporto ha rivelato anche che il lockdown durante la pandemia di Covid 19 non ha contribuito al miglioramento della qualità dell’aria. Secondo gli esperti, l’esposizione agli agenti inquinanti aumenta, tra le altre cose, il rischio di malattie cardiache e polmonari.

