Migliaia in piazza in Georgia contro legge su agenti stranieri

A Tbilisi manifestanti chiedono annullamento seconda lettura

ROMA, 29 APR – Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Tbilisi, in Georgia, contro il disegno di legge sugli agenti stranieri. Media locali riportano che esponenti dell’opposizione, attivisti e semplici cittadini hanno partecipato alla ‘Marcia europea’ organizzata dal settore non governativo e dai movimenti giovanili. Gli organizzatori hanno chiesto alle autorità di annullare la seconda lettura del disegno di legge ‘Sulla trasparenza dell’influenza straniera’ in seno alla Commissione giuridica, prevista per oggi. I manifestanti hanno circondato l’edificio del Parlamento con una simbolica “catena vivente”, riporta Georgia Online, e alcuni di loro hanno cercato di raggiungere il palco allestito per il raduno odierno del partito al governo, ma sono stati bloccati dalla polizia.

