Nave con 400 tonnellate di aiuti per Gaza salpata da Cipro

agenzia

Sarà nel porto israeliano di Ashdod in 25-30 ore

ROMA, 28 APR – E’ partito sabato da Cipro un carico di 400 tonnellate di aiuti alimentari destinati a Gaza, settimane dopo che gli sforzi umanitari sono stati interrotti in seguito a un attacco aereo israeliano che ha ucciso sette operatori della World Central Kitchen (Wck). L’incidente ha indotto almeno tre fornitori di aiuti a sospendere le operazioni a Gaza, tra cui Wck, che era al centro del nuovo corridoio marittimo da Cipro. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ora collaborato con un’agenzia di aiuti per inviare assistenza cruciale a Gaza attraverso il porto israeliano di Ashdod. Un funzionario emiratino ha dichiarato che la nave carica di aiuti alimentari è partita grazie al rapporto con l’American Near East Refugee Aid. La nave ‘Jennifer’ è partita dal porto di Larnaca alle 9 ora locale e impiegherà circa 25-30 ore per arrivare al porto israeliano di Ashdod.

