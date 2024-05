Vittoria, lo zaino sospetto lanciato all’interno del giardino da alcuni giovani

Attualità

Questo è almeno quanto si evincerebbe dopo avere visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Sarebbero stati alcuni giovani, non meglio identificati, a lanciare lo zaino sospetto all’interno del giardino comunale. Questo, almeno, quanto si evince dalla visione delle telecamere di videosorveglianza che monitorano il perimetro di palazzo Iacono, l’edificio che ospita gli uffici comunali. L’episodio si sarebbe verificato ieri nel primo pomeriggio lungo via dei Mille. L’intera zona era stata transennata per un sospetto allarme bomba adesso scongiurato. All’interno dello zaino solo fili elettrici e alcuni carica batteria. Spetterà ai carabinieri verificare come stanno le cose. Intanto, però, l’intero palazzo era stato evacuato. Cosa c’è dietro questo gesto da parte dei giovani in questione? Interrogativo tutto da decifrare.

