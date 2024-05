I play off di Serie C slittano di tre giorni: ecco le nuove date degli spareggi (e quando gioca il Catania)

CALCIO

La proroga è stata decisa da un Consiglio straordinario della Lega Pro per permettere la discussione del ricorso del Taranto

Tutto il programma dei play off di Serie C slitta di tre giorni. Il ricorso presentato dal Taranto dopo i 4 punti di penalità inflitti dalla Lega è stato oggetto di ampio dibattito. Oggi si è svolto un Consiglio straordinario al Coni che ha anticipato la data della discussione del ricorso stabilendo la data del 3 maggio. I play off, almeno il primo turno eliminatorio, era stato programmato il 4, ovvero il giorno dopo.

Il professor Vito Branca, Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, preso atto della dichiarazione di rinuncia a tutti i termini a difesa previsti dal Codice, formalizzata dalla difesa del Taranto nell’atto introduttivo del ricorso, nonché dalla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio con memoria di costituzione depositata in data 24 aprile 2024, ha fissato l’udienza relativa al procedimento richiesto dal Taranto F.C. 1927 S.r.l. con ricorso contro la decisione CFA/FIGC (penalizzazione di 4 punti in classifica nel Campionato di calcio Serie C) il 3 maggio 2024, a partire dalle ore 14.30, esclusivamente in modalità telematica, mediante videoconferenza.

Le date degli spareggi dunque slittano di tre giorni.

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Matteo Marani, su espresso mandato del Consiglio Direttivo, ha disposto l’aggiornamento del calendario Play Off: in occasione del primo turno della fase nazionale, il Catania disputerà la gara d’andata martedì 14 maggio, in trasferta; sabato 18 maggio, al “Massimino”, la gara di ritorno.

AGGIORNAMENTO CALENDARIO PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 20242° Turno – Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 20241° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 20242° Turno – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024