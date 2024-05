Nba: Minnesota vola in semifinale dei playoff di West Conference

agenzia

Batte i Suns 122-116 e chiude la serie per 4-0. Milwaukee ko

ROMA, 29 APR – Minnesota è la prima squadra qualificata per le semifinali playoff di della Nba in Conference grazie al 4-0 nella serie con Phoenix Suns. I Timberwolves hanno vinto l’ultima partita per 122-116, superando il primo turno per la seconda volta in 35 anni di esistenza della franchigia. I Wolves sono stati trascinati dal solito Anthony Edwards (40 punti). Risultati degli incontri di domenica: East Conferenze: New York batte Philadelphia 97-92 e conduce 3-1. Indiana batte Milwaukee 126-113 e conduce 3-1. West Conference I Los Angeles Clippers sconfiggono Dallas 116-111 e pareggiano per 2-2. Minnesota batte Phoenix 122-116 e vince la serie 4-0.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA